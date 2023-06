Calcio Napoli | l’ex capitano Hamsik annuncia il ritiro a fine stagione

(Di giovedì 1 giugno 2023) Per anni giocatore-simbolo dele recordman di presenze con la nazionale della Slovacchia, Marekhato ildall’attività agonistica. Marek, per anni giocatore-simbolo dele recordman di presenze con la nazionale della Slovacchia, hato ildall’attività agonistica a partire dal termine della, che sta disputando

L'ex capitano del Napoli Marek Hamsik ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Il 35enne centrocampista slovacco ne ha parlato in conferenza stampa: "Il Trabzonspor sarà la mia ultima squadra e giocherò l'ultima ..."

