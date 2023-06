Calcio | Mourinho duro con arbitro Taylor a fine partita ‘sei una disgrazia’

(Di giovedì 1 giugno 2023) Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Josénon ha proprio digerito l’arbitraggio dell’inglese Anthony. Il tecnico portoghese nel garage dello stadio Puskas Arena ha incontrato il presidente della commissione arbitrale Uefa Roberto Rosetti e proprio il direttore di gara e la squadra arbitrale di Siviglia-Roma e va giù: “Congratulazioni. Sei una disgrazia”, dice lo Special One. Si avvicina Rosetti che prova ad abbracciarlo e placarlo, ma Mou insiste: ‘You are a fucking disgrace”. Mou fa poi vedere a Rosetti un video sul cellulare, poi si riavvicina agli arbitri dicendo loro: “Anche Rosetti ha detto che non era rigore e tu non sei stato capace”, riferendosi probabilmente all’episodio di Ibanez su Ocampos, con il Var che ha tolto il rigore precedentemente assegnato dal direttore di gara al Siviglia. Ma Rosetti imbarazzato si ...

...gol che sembrava aver risolto tutto e invece non aveva ancora risolto niente come diceva... Che strano il. In questa sua perfida capacità di trasformare la gioia in una delusione che ora ...Fatali per la squadra digli errori di Mancini e Ibanez dal dischetto. Rivivi la ...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Gli episodi durante la finale La sensazione è chesi riferisca aldi rigore negato alla Roma all'81' quando, su un cross di ...

Mourinho se ne frega del cerimoniale Uefa: ritira la medaglia prima di tutti e la regala Sport Fanpage

Una delusione grandissima per la Roma targata Josè Mourinho, sconfitta soltanto ai rigori in finale di Europa League ...José Mourinho non ha proprio digerito l’arbitraggio dell’inglese Anthony Taylor. Il tecnico portoghese nel garage dello stadio Puskas Arena ha incontrato il presidente della commissione arbitrale Uefa ...