Calcio | Marsiglia Tudor lascia ' Ma non ho accordi con altri club'

(Di giovedì 1 giugno 2023) "Ho deciso così per motivi privati e professionali"(FRANCIA) - "È stato un onore per me lavorare in questa stagione con questo, far parte di questa famiglia, conoscere i suoi tifosi e ...

Leggi anche Tudor lascia il. In Francia: nelle settimane scorse contatti con la Juve Allegri peggio di un anno fa Dipende dall'ultimo turno: il confronto con Sarri e Pirlo Leggi i commenti ...Igor Tudor conferma in conferenza stampa le indiscrezioni delle ultime ore: dopo appena un'annata, il tecnico croato arrivato la scorsa estate dal Verona ha deciso di lasciare ilma, ...Tudor, le parole del presidente Longoria La conferenza stampa è stata inaugurarta con le parole del presidente Ivan Longoria sull'esperienza di Tudor al: " Una conferenza pre - partita un ...

Ligue 1 - Tudor lascia il Marsiglia, Juve alla finestra per sostituire Allegri Eurosport IT

L'allenatore ex Juve ha annunciato il suo addio in conferenza stampa: "Lascio la squadra in una situazione migliore di quella in cui l'avevo trovata" ...'Ho deciso così per motivi privati e professionali' MARSIGLIA (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'È stato un onore per me lavorare in questa stagione con ...