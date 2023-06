Calcio | Ilary-Totti | giudice ‘Rolex siano a disposizione di entrambi' **

(Di giovedì 1 giugno 2023) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Il tribunale civile di Roma ha stabilito che i 4 Rolex motivo di diatriba fraBlasi e Francescodovranno rimanere adi. Ilha quindi accolto una delle richieste della presentatrice, assistita dall'avvocato Alessandro Simeone, esprimendosi nella causa ‘possessoria'. Una decisione che riguarda il possesso e non la proprietà degli orologi, di cui il calciatore chiedeva la restituzione. Ora le parti dovranno trovare il modo per garantire chepossano usare i Rolex, che in questo momento ha. Chiusa questa fase della vicenda, adesso ciascuna delle parti potrà impugnare il provvedimento e chiedere la prosecuzione del giudizio.

