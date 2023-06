Calcio | Ex Napoli Hamsik annuncia ritiro a fine stagione

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il centrocampista slovacco lascerà dopo la gara del 6 giugno contro il Basaksehir TREBISONDA (TURCHIA) - Per Marekè il momento di dire basta. La gara col Basaksehir di martedì prossimo sarà l'...

Le ottime prestazioni di Samardzic hanno attirato le attenzioni dei maggiori club del campionato italiano, tra cui il. C'è da dire che anche in passato, il centrocampista serbo ha fatto parlare di sé tanto da finire nell'orbita di Juventus e Barcellona ...Una decisione che ha sorpreso molti tifosi delche sui social hanno scritto diversi messaggi di stupore e dispiacere. Tra i post, c'è anche una risposta ...... 36 anni a luglio, che in conferenza stampa ha annunciato oggi l'addio aldopo quello alla ... le parole di Hamsik, oggi al Trabzonspor ma una carriera quasi interamente spesa al. In ...

Hamsik annuncia il ritiro: “Ho coronato un sogno, ringrazio tutti per questo viaggio” CalcioNapoli1926.it

Marek Hamsik dice stop: l'ex centrocampista e capitano del Napoli ufficializza il ritiro dal calcio giocato. «Il Trabzonspor sarà la mia ultima squadra e ...Il centrocampista slovacco lascerà dopo la gara del 6 giugno contro il Basaksehir TREBISONDA (TURCHIA) (ITALPRESS) - Per Marek Hamsik è il momento ...