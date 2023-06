Calcio | Dybala | ' fiero di noi e dei nostri tifosi | è un onore giocare per la Roma'

(Di giovedì 1 giugno 2023), 1 giu. - (Adnkronos) - "di NOI edi VOI, tutti iche ci hanno seguito fino a Budapest e chi ci ha supportato da casa e dall'Olimpico, a prescindere dall'esito, abbiamo dato il massimo!per questa squadra non è solo uno sport o un lavoro ma un". Così su Instagram l'attaccante dellaPauloall'indomani della sconfitta ai calci di rigore contro il Siviglia nella finale di Europa League. "Abbiamo gioito insieme durante questo percorso ed anche pianto, lacrime di sofferenza che dimostrano il valore che abbiamo dato per questa gente. Forzasempre", conclude la 'Joya'.

Così Paulosul proprio canale Instagram all'indomani della sconfitta in finale dell'Europa League, con l'argentino che aveva lasciato la Puskas Arena tra le lacrime senza rilasciare ...Senza specialisti comee Pellegrini a disposizione, e senza neppure Abraham e Matic , lo Special One ha dovuto fare affidamento a quel che passava il convento, tra cui i difensori Ibanez e ...Aggrappati alla gemma di unrisorto in extremis . Il diamante che era tanto mancato, fino all'illusione di una serata che sarebbe poi finita in lacrime. In un post finale che ha marcato in ...

"Fiero di noi e fiero di voi, tutti i tifosi che ci hanno seguito fino a Budapest e chi ci ha supportato da casa e dall'Olimpico, a prescindere dall'esito, abbiamo dato il massimo! Giocare per questa ...Oriana Sabatini, fidanzata dell'attaccante della Roma Paulo Dybala, dedica un post all'ex Palermo dopo la sconfitta contro il Siviglia ...