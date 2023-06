Calcio | Bonaventura Vogliamo vincere Conference per noi e per Firenze

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 1 giugno 2023) "Con il West Ham dobbiamo essere più concreti rispetto alla finale con l'Inter", le parole di Mandragora.- "Ci sono tante cose positive che abbiamo fatto come il percorso in Coppa Italia e quello in. Abbiamo preso consapevolezza delle nostre qualità e del nostro gioco. Sicurament