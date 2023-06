Cala la disoccupazione | occupati trainati dalle donne | +48mila

(Di giovedì 1 giugno 2023) Buone notizie sul fronte dell'occupazione, secondo l'Istat si registra un aumento del tasso di occupazione: in Italia sale al 61% su base mensile, ossia 48mila unità in più rispetto a marzo (+0,2%) e ...

Il tasso diad aprileal 7,8%, con una riduzione di 0,1 punti rispetto a marzo e di 0,4 punti su aprile 2022. Le persone in cerca di lavoro scendono sotto quota due milioni, ...Il tasso disi ferma al 7.8 per cento, l'inattività scende al 33.6 per cento. Bene l'occupazione femminile e gli over 50, aumentano i dipendenti a tempo indeterminato e diminuiscono i contratti a ...leggi anche Incontro Meloni sindacati, quali sono stati i temi di discussioneal 7,8% Il tasso dial 7,8% con una riduzione di 0,1 punti rispetto a marzo e di 0,4 ...

L'ultima indagine Istat relativa alla disoccupazione ha mostrato come nel mese di aprile 2023 in Italia il dato sia sceso sotto la soglia dell'8%.Ad aprile 2023 prosegue la crescita dell’occupazione (+48 mila rispetto al mese precedente) che porta gli occupati a 23milioni 446mila. Lo ha reso noto l'Istat Il numero ...