Cagliari | Ranieri | «Sarà un’altra battaglia | dobbiamo essere macchine senza sentimenti»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Le parole di Claudio, tecnico del, in conferenza stampa in vista della sfida del playoff di ritorno con il Parma Claudio, allenatore del, è intervienuto in conferenza stampa per presentare la gara di sabato al Tardini contro il Parma valevole per il ritorno della semifinale playoff. Di seguito le sue parole. PARMA – «Ci aspetta una gara da dentro o fuori,delle, con la volontà che ci ha contraddistinto da quando sono arrivato». ERRORI – «Gli abbiamo pressati male, arrivavamo in ritardo e trovavano l’uomo giusto libero davanti alla difesa. Ci tengo a dire che la squadra era concentrata, non cambi ...