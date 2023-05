Buon compleanno Orietta Berti | Pat Boone | Abel Balbo…

(Di giovedì 1 giugno 2023) …Sandra Bonsanti, Morgan Freeman, Gustavo Zagrebelski, Marino Basso, Paolo Ammoniaci, Stefano Lepri, Furio Radin, Giuseppe Bruscolotti, Giovanni Barbagallo, Massimo Cialente, Giancarlo Dotto, Mario Pappagallo, Anna La Rosa, Laura Lattuada, Oscar Polli, Roberto Deriu, Alessandro Orlando, Ascanio Celestini, Simona Rolandi, Alanis Morissette, Roberta di Lorenzo, Alessandro Maestri… Oggi 1° giugno compiono gli anni: Sergio Chellini, ex calciatore; Mario Pancera, giornalista; Natale Amodeo, politico; Pat, cantante, attore; Sandra Bonsanti, giornalista, scrittrice, politica; Morgan Freeman, attore, regista; Mario Genco, giornalista, scrittore; Joze Pirjevec, scrittore; Umberto Rocca, generale; Gianni de Chiara, giornalista, sceneggiatore; Franco Deasti, ex calciatore; Piero Grima, scrittore, medico. Inoltre, festeggiano il: Lucio Marengo, ...

... unite al suo sguardo ammaliante, hanno fatto girare la testa a non pochi utenti, i quali non si sono certamente trattenuti con i complimenti, augurandole unIl tenero post su Instagram Gli auguri 'anima multitalentuosa che mi ha scelta come compagna di vita (famiglia, danza, passioni, sesso e cibo di strada). E per questo mi sento ...Accadde oggi Nasce la CNN, esce 'C'era una volta in America', prime bottiglie di whisky,Orietta Berti. 1307 - Muore sul rogo Fra' Dolcino da Novara . Predicatore millenarista, ...

Buon compleanno all'unico, inimitabile Clint Eastwood: i 5 migliori film da lui diretti che trovate in streaming ComingSoon.it

Valentina Vignali, nella giornata di ieri la cestista ha spento 32 candeline e per l'occasione ha deciso di festeggiare in grande stile.Luca Argentero e Cristina Marino sono una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo italiano. Oggi, mercoledì 31 maggio, l’attrice ha compiuto 32 anni e ...