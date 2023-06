Buon compleanno Heidi Klum | 50 anni sempre al top tra amori | successi e stravaganze

(Di giovedì 1 giugno 2023) Per lei è solo un numero, per il mondo intero motivo di sana invidia.spegne il 1° giugno 50 candeline: mezzo secolo da top e non solo nella moda. Perchénon è solo la diva delle passerelle che ha conquistato brand, marchi e copertine patinate. In 50, la modella tedesca ha collezionatoin tutti i settori. Dalla vita privata, conimportanti, a quella familiare: basti pensare al legame speciale che ha con la figlia Leni. E poi ci sono i suoi look: sexy, eccentrici, stravaganti, capaci di conquistare la scena. E, a proposito di look, come non pensare a lei quando si parla di Halloween? Il suo travestimento per la notte delle streghe èil più atteso. Il motivo? Costumi che sono un inno ...

Compie oggi 27 anni il londinese Tom Holland , senza dubbio uno degli attori più amati dal giovane pubblico di tutto il mondo. Diventato una star grazie al ruolo di Spider - Man interpretato in ...'Il regalo che vorrei per questoVorrei confessa in un'intervista all'Adnkronos una ... Stiamo perdendo quel senso della convivialità che era tipico delvivere italiano'. E non a caso ...Alanis Nadine Morissette è nata in Canada, a Ottawa, il 1 giugno 1974. A darle una grandissima fama è stato l'album del 1995 'Jagged Little Pill, lanciato dal singolo 'You Oughta Know' Altro grande ...

Buon compleanno Tom Holland: ecco i migliori film in streaming del giovane Spider-Man ComingSoon.it

Un'icona del mainstream che per il suo compleanno si è regalata una canzone incisa per ... ma Orietta ha nel curriculum anche "Domenica In", "Buona Domenica" e di recente "Quelle brave ragazze" e il ...Buon secondo compleanno all'associazione varesina che riunisce 70 amministratori di condominio, ogni giorno sempre più «soddisfatti di poter essere in prima linea e cambiare la vita degli altri grazie ...