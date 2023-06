Bufera su Marciniak | arbitro della finale di Champions | ecco perché rischia di saltare

infatti è al centro di unain Polonia per aver partecipato a un evento organizzato da Slawomir Mentzen , leader del partito di estrema destra Konfederacia , che predica posizioni ...Stavolta lariguarda il polacco Szymon, già designato per la finalissima di Champions League tra Inter e Manchester City . Siviglia - Roma, l'arbitro Taylor assediato in aeroporto ...L'Uefa ha designato Szymoncome arbitro per la finale di Champions League tra Inter e Manchester City (in programma il 10 prossimo giugno), ma a sorpresa il polacco potrebbe essere sostituito. Il direttore di gara è ...

Champions, bufera su Marciniak: cambia l'arbitro della finale - Sportmediaset Sport Mediaset

Il giorno dopo la rabbia della Roma per l'arbitraggio dell'inglese Taylor, accusato da Mourinho di aver indirizzato la finale di Europa League a favore del Siviglia, spuntano altri guai ...Szymon Marciniak, designato inizialmente dal massimo organismo del calcio europeo, rischia di saltare la partita a seguito della sua partecipazione ad un evento politico di estrema destra. Su di lui s ...