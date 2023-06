Brighton | De Zerbi stregato da Colwill | super offerta al Chelsea

Non potrà permettersi di fare lo stesso ildi De, quasi rassegnato all'addio di Mac Allister. 'Credo che quella contro l'Aston Villa sia stata la loro ultima partita con noi', ha detto ...Mi piacerebbe De, bresciano come me, il suoè fantastico, vorrà giocare in Premier e l'ha meritato. La scelta senza rischi potrebbe essere Rafa Benitez '. CalcioNapoli24.it è stato ...Mettendo nel calderone anche il danarosodi De, ecco un serio rischio di affollamento, ma il ritorno di fiamma interista scompagina il quadro. Dai primi dialoghi con il Sassuolo e con ...

De Zerbi stregato da Colwill: il Brighton offre 35 milioni per il classe 2003 ma il Chelsea rifiuta TUTTO mercato WEB

Former Tottenham Hotspur and England striker Teddy Sheringham has urged the club to appoint Roberto De Zerbi as their new manager. The Brighton & Hove Albion boss has showcased his talents this season ...Postecoglou has won back-to-back Premiership titles and League Cup trophies with Celtic; they will clinch a domestic treble if they beat Inverness Caledonian Thistle in the Scottish Cup final on Satur ...