Brescia-Cosenza | playout Serie B | probabili formazioni e diretta TV

(Di giovedì 1 giugno 2023) Questa sera alle 20.30, allo stadio Rigamonti, ilospita ilnella sfida valida per il ritorno deldiB. Si riparte dal successo rossoblù di una settimana fa per 1-0, con la firma di Nasti, ma anche con un match ancora totalmente in bilico. Ecco dunque le ultime sullee dove vedere intelevisiva il match, le ultime sulla sfida Crediti foto:Calcio TwitterL’esito del match è ancora tutto da decidere, anche perché è vero che il gol di Nasti ha dato un vantaggio al, ma in realtà ilpuò ancora ribaltare le carte in tavola. In caso di ...

Spareggio all'ultimo respiro tra iled il, con i rossoblu vincenti in occasione della gara di andata e che adesso ribaltando la situazione, si ritrovano con la possibilità di poter ...È il giorno decisivo. Non c'è ritorno, non c'è appello. Non c'è possibilità di errore. IlCalcio si gioca tutto in 90 minuti. Alle 20.30 un Rigamonti completamente pieno accoglierà ilper quella che sarà l'ultima partita di una stagione tribolata il cui finale rimane però ...Commenta per primo Volete vedere chenon finisce nei tempi regolamentari Dopo l'1 - 0 dei calabresi all'andata la parità dei risultati spingerebbe le due squadre ai supplementari e poi, eventualmente, alla coda dei ...

Playout Serie B: cosa serve a Brescia e Cosenza per la salvezza Goal.com

Grande attesa per la gara di ritorno tra Brescia e Cosenza valevole per i playout di serie B. La gara di andata al Marulla è stata incamerata dai Lupi per 1-0 con una rete del solito e bravo Nasti.Cosenza in campo questa sera a Brescia per la gara di ritorno dei play-out. I rossoblu si giocano una stagione ...