Brescia-Cosenza | Playout Serie B calcio 2023 oggi | orari 1° giugno | programma | tv | streaming

(Di giovedì 1 giugno 2023)si giocheranno la permanenza inB questa sera, giovedì 1°, alle 20.30 nel ritorno deldiB. Il match, condi inizio alle 20.30, si disputerà allo stadio Rigamonti die sarà trasmesso da Sky, DAZN, Helbiz e OneFootball. Si riparte dal successo dei rossoblù per 1-0 nella gara di andata giocata in Calabria. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Per salvarsi, la squadra di William Viali può vincere o pareggiare nei 90?, mentre i lombardi sono costretti ad un successo con almeno due gol di vantaggio. In caso di successo delle Rondinelle con un solo gol di vantaggio (1-0, 2-1, ecc), essendo le due formazioni arrivate a ...

Avellino . L'Avellino aspetta l'esito del playout di serie B train campo domani al Rigamonti per legarsi all'esperto dg Giorgio Perinetti, ancora impegnato con i lombardi per centrare la salvezza in cadetteria. Non sembrano però esserci ostacoli ...Le probabili formazioni di(4 - 3 - 3): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Labojko, Bjorkgren; Rodriguez, Bianchi, Ayé. Allenatore: Gastaldello. ...Per ilè giunto un momento delicatissimo, in occasione della sfida di ritorno del playout di Serie B contro il. Dopo il match perso in casa dei Bruzi col punteggio finale di 1 - 0, l'...

Cresce l'attesa per Brescia-Cosenza: cancelli aperti dalle 18 Giornale di Brescia

Come sempre torna la rubrica della schedina del giorno: tutte le scommesse pronte per la giornata del 1° giugno 2023 ...Nella guida tv del 1° giugno 2023 la gara di ritorno dei playout di Serie B sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky ...