Brescia - Cosenza interrotta | pioggia di fumogeni e invasione di campo

Finisce nel peggiore dei modi la sfida playout di Serie B traal Rigamonti. Dopo il pareggio al 95' dei calabresi, i tifosi del ...Finale convulso del playout di ritorno tra. L'1 - 1 firmato da Meroni di testa al 5' di recupero condanna ilalla C e salva il. I tifosi di casa, appostati in Curva Nord, non la prendono bene e sommergono l'...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447è stata interrotta nel finale del secondo tempo . L'arbitro è stato costretto a sospendere il playout di Serie B dopo la rete del pareggio degli ospiti e il conseguente lancio di ...

Brescia-Cosenza playout di Serie B: cosa succede al 90' in caso di parità Goal.com

News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...Il Cosenza nel finale beffa il Brescia grazie ad una rete di Meroni, che sugli sviluppi di una punizione di testa batte Andrenacci al 50'. Il Brescia era andato in vantaggio con Bisoli al 29' del ...