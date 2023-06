Brescia-Cosenza | caos fuori dallo stadio | auto incendiate dai tifosi VIDEO

Finisce nel caos ala gara di ritorno dei playout di serie B tra la squadra di casa ed il. La partita è stata sospesa nel recupero per un lancio di fumogeni e una parziale invasione di campo da parte dei ...Al Rigamonti è scoppiato il caos dopo la rete messa a segno dai calabresi durante. I poliziotti si sono trovati costretti ad entrare in campo in tenuta antisommossa a seguito del lancio di fumogeni e tentate invasioni da parte dei tifosi . I giocatori si sono ...1 - 1 e partita virtualmente finita: dunqueretrocesso in Serie C,salvo. Ma alla ripresa del gioco, per i pochi istanti rimanenti, la situazione sfugge di mano. Prima parte un fitto ...

Il gol di Meroni ha scatenato l'ira della tifoseria del Brescia . Una macchia che difficilmente si potrà levare dalle parti del “Rigamonti”. E come se non ...Il Cosenza ce l'ha fatta e rimane nella Serie cadetta. I calabresi, infatti, pareggiano in extremis per 1-1 a Brescia nel match valevole come ritorno dei Play-Out della Serie B 2022-2023 e mandano in ...