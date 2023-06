Break Pro | L’Ex NXT UK Nina Samuels debutta in Italia a “Ep 3 | Cheers for Sweet Revenge”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Torna in azione laPro Wrestling.La federazione romana ha annunciato il suo prossimo Show, in programma Domenica 25 Giugno al Largo Venue di Roma, “Ep. 3:for” (Biglietti Online QUI) Già diversi i Match e gli atleti annunciati per questo Show: -Karim Brigante difende ilPro Undisputed Title contro Paul Robinson, già visto incon la ASCA;-Il Divo affronta David Franscisco, già visto incon la IWA-I Sunshine Machine (TK Cooper – al debutto in– & Chuck Mambo – già visto in IWA), Ex-PROGRESS Tag Team Champions e RevPro Undisputed British Tag Team Championno inPro;-Annunciata la presenza di Adriano e Laura Di ...

...prime uscite del main draw del BeachTour " Elite 16 " in corso di svolgimento a Ostrava (Repubblica Ceca). Dopo aver conquistato l'accesso al main draw, in virtù delle due vittorie al tie......allieva della scuola francese dell'exfrancese, Jean - René Lisnard a Cannes. Il risultato, 6 - 4 3 - 6 7 - 5, dice già molto sui su e giù della partita. Che, avanti Garcia un set e un......il via questa mattina a Ostrava (Repubblica Ceca) il quarto evento " Elite 16 " del Beach... la coppia azzurra è stata fermata al tie2 - 1 (15 - 21, 21 - 19, 17 - 15), dall'altro team ...

Nina Samuels lotterà nel terzo show della BREAK Pro Wrestling The Shield Of Wrestling

I Break Free, la miglior tribute band dei Queen, si sono esibiti in una data del loro “Long Live the Queen-Royal Tour” il 25 maggio 2023 al Teatro Colosseo di Torino. Grande serata al Teatro Colosseo ...Pianificano colpo milionario in Belgio e acquistano maschere teatrali come la banda di rapinatori in “Point Break”. Carabinieri eseguono provvedimento cautelare a carico di 6 persone. Utilizzavano la ...