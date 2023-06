Borse Ue rimbalzano con buoni dati Cina e ok a intesa su debito Usa Milano maglia rosa

(Di giovedì 1 giugno 2023) Via libera della Camera Usa all'accordo sull'innalzamento del tetto del. Euro torna verso 1,07 dollari. Petrolio in rialzo, prezzi del gas in calo. Spread resta sotto 180 punti

Via libera della Camera Usa all'accordo sull'innalzamento del tetto del debito. Euro torna verso 1,07 dollari. Petrolio in rialzo, prezzi del gas in calo. Spread resta sotto 180 punti (Il Sole 24 Ore ......sia in campo civile (pensiamo ad esempio al flusso di contrattazioni automatiche nelle... Ora gli echi di guerre stellariscenari sempre meno fantascientifici. La difesa dellae reti ...Per quanto riguarda i diversi titoli,le banche regionali a partire da Western Alliance , +13,5% che ha comunicato una crescita dei depositi nell'attuale trimestre di oltre 2 miliardi di ...

Borse Ue rimbalzano con buoni dati Cina e ok a intesa su debito ... Il Sole 24 ORE

Navigazione articoli Roma, 1 giu. – Seduta positiva per le borse asiatiche sostenute dall’accordo raggiunto tra Casa Bianca e parlamento statunitense sul tetto al debito federeale… Leggi ...Le Borse europee partono con il piede giusto a giugno, dopo un mese di maggio negativo, trainate dall'approvazione, da parte della Camera americana, dell'accordo sul tetto del debito e dall'indice pmi ...