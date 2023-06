Borse asiatiche positive su accordo Usa su tetto debito

Seduta positiva per lesostenute dall'accordo raggiunto tra Casa Bianca e parlamento statunitense sul tetto al debito federeale. Shanghai guadagna lo 0,47%, mentre a Hong Kong l'Hang Seng si mostra in ...Il rilievo ha portato leverso la chiusura ai livelli inferiori daoltre due mesi, con Hong Kong che aggiorna il passivo da gennaio al 24% (quasi - 2% solo oggi). Anche lo yuan ...Giornata nera per i mercati, che chiudono in calo in Europa dopo le perditee l'avvio stonato di Wall Street. A fare paura è il rallentamento della manifattura cinese, mentre il raffreddarsi dell' inflazione in Germania, Francia e Italia non basta a sostenere l'...

Bitcoin A FONDO, crollo borse asiatiche | Analisi del momento BTC Criptovaluta.it

Roma, 1 giu. (askanews) - Seduta positiva per le borse asiatiche sostenute dall'accordo raggiunto tra Casa Bianca e parlamento statunitense sul tetto al ...Le recenti novità riguardanti la Cina hanno messo a dura prova il sentiment degli investitori del mercato asiatico. I segnali ribassisti sono molti. La borsa cinese riuscirà a riprendersi