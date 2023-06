Avvio in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,88% a 26.279 punti. .In territorio negativo invece ladi Hong Kong, che ha aperto apre la seduta in territorio negativo: l'indice Hang Seng ha ceduto lo 0,24%, scivolando a 18.190,27 punti. Apertura di seduta in ...Inizio di seduta fiacca per il principale indice delladi, che riporta un cauto +0,88%, a quota 26.279,84 in apertura. 01 - 06 - 2023 09:02

Borsa: Milano apre in rialzo (+0,88%) - Ultima Ora Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Avvio in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,88% a 26.279 punti. (ANSA).Focus anche su dati Cina e possibile pausa in stretta Fed (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 giu - Il via libera della Camera Usa all'accordo sul debito, i dati cinesi incoraggianti e le ...