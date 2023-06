Borsa | l' Europa tonica | Milano svetta +1 | 6% Gas a picco

Sul listino milanese di mettono in luce Recordati (+5%), Mediobanca (+3,2%), Unicredit (+2,8%) e Mps (+2,7%), in una seduta positiva inper bancari, semiconduttori, auto ed energetici, ...Prevalgono gli acquisti nelladi Milano , in pole position rispetto a una pur positiva. I listini azionari del Vecchio Continente sono sostenuti fin dall'avvio dall' approvazione della Camera dell'accordo raggiunto ..."La nostra strategia globale si basa sulla creazione di tre hub all'avanguardia per le tecnologie in cavo per la trasmissione di energia, uno in Nord, grazie ai crescenti investimenti nell'...

Piazza Affari continua a guidare il rimbalzo delle Borse europee: a metà seduta il listino milanese sale dell'1,6%, ritracciando dai massimi della mattinata, davanti a Francoforte (+1,1%), Parigi (+0, ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 giu - Borse europee e future Usa in rialzo grazie al via libera della Camera dei rappresentanti all'accordo sulla sospensione del tetto al debito americano.