Borsa | l' Europa apre in rialzo | Parigi sale dello 0 | 6%

Avvio in rialzo per le principali Borse europee, che provano a rimbalzare in scia al passaggio alla camera dell'accordo sul debito Usa e a un indice pmi Caixin sulla manifattura cinese migliore delle ...Dopo anni di di scontri con l', sostenitrice del sistema Nutriscore, il ddl approvato ieri riconosce ufficialmente al NutrInform Battery la palma di "sistema di etichettatura nazionale ...Focus anche su dati Cina e possibile pausa in stretta Fed . Il via libera della Camera Usa all'accordo sul debito, i dati cinesi incoraggianti e le parole di alcuni esponenti Fed su una possibile ...

Borse, Wall Street chiude in calo. Europa e Milano in affanno Il Sole 24 ORE

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Avvio in rialzo per le principali Borse europee, che provano a rimbalzare in scia al passaggio alla camera dell'accordo sul debito Usa e a un indice pmi Caixin sulla ...Sul valutario, l'euro risale verso quota 1,07 dollari ed e' indicato a 1,0681 da 1,0663 ieri in chiusura. La moneta unica vale anche 149,21 yen (da 148,96), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 139,69 ...