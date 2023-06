Boris Nemtsov pagò con la vita il suo dossier su Putin | così ricostruì l’inizio del conflitto ucraino

(Di giovedì 1 giugno 2023) Le truppe russe di Vladimirhanno invaso l’Ucraina nel febbraio dell’anno scorso, in flagrante violazione dello statuto dell’Onu e di tutte le norme del diritto internazionale. Una situazione di tensione pre-bellica con molte vittime civili e militari covava però tra i due paesi almeno fin dal 2014, e circola una narrazione secondo la quale la tensione era principalmente alimentata dall’Ucraina. All’interno di questa narrazione, l’invasione del 2022 troverebbe una parziale giustificazione “difensiva”. Sebbene nessuna provocazione possa giustificare una invasione armata, nell’opinione pubblica i fatti del 2014, mal ricordati e peggio narrati, hanno un peso. Tutte le narrazioni storiche possono essere inquinate dalla propaganda e ricostruire i fatti è sempre difficile; in questi casi si dovrebbe cercare di risalire il più possibile alle testimonianze dell’epoca. ...

Il comportamento di Putin in questa situazione ricorda gli eventi della primavera 2015 quando, dopo l'assassinio del politico dell'opposizione, il capo dell'FSB Alexander Bortnikov e il ...Related posts:, LO SCRITTORE ANTISOVIETICO CONTRARIO A PUTIN (di Davide Cavaliere) L'EUROPA ORIENTALE, TRA LIBERTÀ E IDENTITÀ, L'ANTI - RUSSIA (di Davide Cavaliere) IL FASCISMO COME ...Così è accaduto che all' ombra del Cremlino , due attivisti dell'opposizione a Putin abbiano ripristinato un piccolo memoriale a, il grande oppositore del regime.fu ...