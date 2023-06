Boogeyman | il significato di questa parola fa paura

Leggi su cultweb

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ildio bogeyman richiama una figura mostruosa che in italiano corrisponde all’Uomo Nero. Bogeyman infatti è un termine inglese formato dalle parole bogey (scchio, figura spaventosa) e man (uomo). Una traduzione efficace potrebbe essere “Uomo Spaventoso”. un essere che aspetta che faccia buio per ghermire i bambini o adulti indifesi. Le origini del terminesono diverse, una delle più accreditate è che derivi dallabogie, cioè spirito che vive nascosto in luoghi bui, come cantine o sottoscala (oppure sotto il letto!) In pratica ilè una figura spettrale, spaventosa che affolla gli incubi dei più piccoli e viene utilizzata dai genitori come “minaccia” (ad es: “se non vai a letto, viene l’uomo nero…”). Si tratta di una figura dalle ...