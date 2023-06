Bonus Barriere Architettoniche 2023 | come sfruttarlo e cosa si può fare

(Di giovedì 1 giugno 2023): scopriamo quali sono i requisiti necessari e quali sono gli interventi necessari. Cerchiamo dichiarezza all’interno delle prossime righe. La Manovra di Bilancio ha sancito che ilsarà esteso per tutto l’anno. Questa agevolazione è destinata ai lavori di rimozione dellee prevede una detrazione fiscale pari al 75% sulle spese sostenute dai cittadini, imprese ed enti pubblici. La finalità è quella di migliorare la mobilità ed eliminare gli ostacoli. La misura è stata oggetto di proroga fino all’anno 2025. Scopriamofunziona e a chi spetta il...

Infine, senza guardare alla data del titolo abilitativo o a quella di inizio lavori e nemmeno alla delibera condominiale, le due strade restano ancora percorribili per:architettoniche ......alristrutturazione bagno sono: manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari; manutenzione ordinaria, ma solo sulle parti comuni di edifici residenziali; rimozione delle...Dal no alla politica deifiscali sul lavoro (che invece l'esecutivo vorrebbe rendere ... Ci sono state "modifiche normative di rilievo, come la riduzione delleall'ingresso e la ...

Bonus barriere architettoniche 75%: facciamo chiarezza Lavori Pubblici

Bonus centri estivi. I requisiti da rispettare Per ottenere ... una sede conforme alle normative in materia di igiene e sicurezza, accessibile e priva di barriere architettoniche, con un locale idoneo ...il bonus alberghi è disciplinato dal decreto ministeriale del 17 marzo 2022 n. 3934 è un credito d’imposta pari al 65% delle spese sostenute ne biennio 2020 – 2021 per interventi di riqualificazione ...