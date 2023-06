Bombe su Belgorod | 8 feriti Mosca | respinto tentativo invasione ucraina

La7.it - Bombardamenti incessanti questa mattina nella regione russa di. Secondo le autorità locali otto persone sono rimaste ferite a Shebekino, città al confine con l'Ucraina a cui si ...Non ci sono state vittime": Lo scrive su Telegram il governatore della regione russa di, sulla frontiera con l'Ucraina, Vyacheslav Gladkov. In precedenza Gladkov aveva reso noto che ...2023 - 05 - 31 07:36:57 Ecco il nuovo pacchetto di armi italiane a Kiev 2023 - 05 - 31 07:36:36su, 4 feriti Il governatore della regione russa diha affermato sul suo canale ...

Ancora bombe ucraine sulla regione russa di Belgorod Agenzia ANSA

Bombardamenti russi sull'Ucraina anche questa notte: a Kiev tre i morti tra cui due bimbi e 14 i feriti; allarme antiaereo in 10 regioni. Due feriti nell'oblast russo di Belgorod. (ANSA) ...Allarmi scattati in sette regioni. Otto feriti anche in territorio russo a Shebekino. Il presidente al summit della Comunità politica europea. Stoltenberg: “Droni su Mosca Kiev ha il diritto di difen ...