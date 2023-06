Bombardamenti russi su Kiev | tre morti | due sono bambini | Stoltenberg | Droni su Mosca? L' Ucraina ha il diritto di difendersi

(Di giovedì 1 giugno 2023) 01 giu 08:42 Zelensky in Moldavia alla Comunità politica europea Volodymyr Zelensky è arrivato al Mimi Castle, in Moldavia, per partecipare alla riunione della Comunità politica europea che racchiude ...

01 giu 05:44 Raidsull'Ucraina, allarme in sette regioni La Russia ha compiuto diversi raid in Ucraina. Le amministrazioni dell'oblast di Kiev hanno affermato che i sistemi di difesa aerea sono ...Questa notte a Kiev e nella regione della capitale ucraina tre persone, tra cui due bambini, sono state uccise in un attacco aereo russo. Lo ha reso noto l'amministrazione militare di Kiev. Le ...oggi 1 giugno.anche questa notte: a Kiev tre i morti tra cui due bimbi e 14 i feriti; allarme antiaereo in 10 regioni. Due feriti nell'oblast russo di Belgorod. 'Esiste una sola pace duratura ed ...

