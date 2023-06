Bombardamenti russi su Kiev | morti due bambini

Almeno tre persone, tra loro due bambini, sono morte neiavvenuti nella notte su Kiev , mentre l' allarme aereo è risuonato in altre sei regioni del Paese. Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, Kharkiv, Chernigov e Donetsk. L'Italia ...sull'Ucraina anche questa notte: a Kiev tre vittime tra cui due bimbi e 14 i feriti; allarme antiaereo in 10 regioni. Due feriti nell'oblast russo di Belgorod. 'Esiste una sola ......e blogger sembra confermare le difficoltà della difesa aerea ucraina nonostante i proclami quotidiani in cui si annuncia regolarmente la distruzione di oltre il 90% dei missili e dei droni. ...

Bombardamento russo su Kiev, morto un bambino di 11 anni, 14 feriti - Aggiornamento del 01 Giugno delle ore 07:50 - Aggiornamento del 01 Giugno delle ore 07:50 RaiNews

Dall'Italia più missili per Kiev. Arrivano i Vulcano. Sono anche per artiglieria navale. Verso invio Aspide e munizioni ...Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina di oggi, giovedì 1 giugno: ancora bombe nella notte su Kiev. Il bilancio è di 3 morti, tra cui un bimbo, e decine di feriti. Attacco ucraino su Belgorod. Dagli ...