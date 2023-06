"Chiediamo ai governi del Kosovo e della Serbia di prendere provvedimenti immediati per allentare le tensioni", ha dettoai giornalisti ai parlando al termine del vertice dei Ministri degli ...... ha dettoai giornalisti, precisando che ce' quasi sempre un divario quando emergono nuove tecnologie, e cheun tempo necessario ai governi e alle istituzioni per capire come legiferare ...Nella conferenza stampa di lunedì con il premier Marape, il segretarioha sostenuto che questa sezione del nuovo accordo bilateraleprincipalmente a "contrastare la pesca illegale" nell'...

Blinken: "Serve immediata de-escalation in Kosovo e Serbia" - Il ... Il Sole 24 ORE

Oslo, 1 giu. (askanews) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha esortato i leader kosovari e serbi ad allentare le tensioni, avvertendo che stanno mettendo a rischio le aspirazioni all'in ...E' la prima iniziativa del mondo occidentale per una regolamentazione della tecnologia che viene già considerata la nuova rivoluzione in campo ...