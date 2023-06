Ble Decò | brutte notizie per Ndoja | lesione del crociato | intervento necessario

Nel nuovo torneo rappresenterà la Campania con laJuvecaserta, vincente per 3 - 2 sulla Teramo a Spiccki 2K20, e con la Geko PSA Sant'Antimo, che ha firmato il pass per la B Nazionale grazie ...Prime ore di off - season per i tre team campani che parteciperanno alla nuova Serie B Nazionale : l' IVPC DelFes Avellino , la Geko PSA Sant'Antimo e laJuvecaserta .Caserta . LaJuvecaserta vince gara 5 del play - in contro la Teramo a Spicchi 2K20 : finale di 83 - 65 per il 3 - 2 nella serie e la squadra bianconera accede alla Serie B Nazionale. Sono decisivi i 38 ...

Caserta, la Ble Decò vince la “bella” e salva la B di basket: festa con i tifosi ilmattino.it