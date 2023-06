Bitcoin scende per i timori sul debito Usa | ecco i scenari futuri

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il CEO di BlackRock, Laurence Fink, ha affermato che il recente dibattito suldegli Stati Uniti ha minato la fiducia globale nel dollaro americano, un fatto che potrebbe portare alcuni vantaggi persecondo alcuni analisti. Ieri è stato approvato un disegno di legge per aumentare il tetto dela 31,4 trilioni di dollari. Il disegno di legge sarà ora inviato al Senato per un periodo di dibattito. Il Tesoro degli Stati Uniti ha stabilito il 5 giugno come scadenza per l’aumento del tetto del. Dopo questa data, il paese potrebbe entrare in default sui propri debiti. Secondo un rapporto di Reuters del 31 maggio, Fink ha dichiarato durante una conferenza sui servizi finanziari della Deutsche Bank che si aspetta almeno altri due aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve nei ...

Bitcoin ritesta i 27.000$, rischiando di registrare nuovi minimi in vista della chiusura mensile Cointelegraph Italia

L'andamento di BTC appare debole nell'ultimo giorno di maggio, con la media mobile a 200 settimane in rapido avvicinamento.Bastava poco. Anzi pochissimo. L’accordo più che prevedibile tra democratici e repubblicani per l’innalzamento del debito pubblico degli Stati Uniti d’America manda in visibilio le borse asiatiche, le ...