Biraghi | «Giocato meglio dell’Inter | ma siamo tornati a mani vuote»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 1 giugno 2023) Cristiano, capitano della Fiorentina, ha parlato in questo modo della finale di Coppa Italia persa contro l’Inter secondo quanto trasmesso da Radio Sportiva. BEFFA – Cristianonon ha accettato la sconfitta in Coppa Italia: «C’è grande dispiacere, abbiamo fatto una grande partita e. A volte si dice “perdere 4-0” almeno capisci di essere inferiore agli altri, ma giocarsela alla pari contro una squadra di livello assoluto che disputerà la finale di Champions League come l’Inter, a tratti anchedi loro, e poi perdere per 10-15 minuti in cui hanno alzato un po’ il livello fa male. Nonstati in grado di mantenere il nostro livello, un po’ dispiace ma purtroppo dovevamo giocare ...