BIOSTAR introduce la nuova scheda grafica AMD Radeon RX 7600

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 1 giugno 2023)laAMDRXdi fascia media senza compromessi per giocatori e creatori di contenuti, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, è oggi entusiasta di presentare laTHEAMDRX. Realizzata per offrire prestazioni grafiche senza compromessi a giocatori e creatori di contenuti. LaRXè la soluzione perfetta per chi esige prestazioni e durata superiori. Grazie all’avanzata ...