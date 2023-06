Billy | la recensione | La favola acquatica di Emilia Mazzacurati

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ladi, film d'esordio di un'autrice capace di dimostra una propria identità nonostante la presenza invasiva di alcuni modelli di riferimento. Zippo, Regina,: bastano i nomi a definire l'immaginario di un mondo come quello diche tra pennellate pop, slanci surreali e le atmosfere soporifere della provincia finisce per imporsi allo spettatore. In mezzo c'è la sospensione del tempo, una girandola di personaggi "storti" e una poetica, quella di, che inizia a definirsi ponendo il primo mattoncino di una narrazione che saprà regalarci ancora tanto. Proveremo ad analizzarla in questadi, il suo film d'esordio, in sala dal 1° giugno ed evento di chiusura del 41esimo Bellaria Film Festival. Non è ...

Non è che tutto funzioni, in. C'è spesso un filo di maniera di troppo, personaggi come quelli di Battiston e di Gassmann sono caratterizzati con un tratto un po' troppo marcato, e la vaghezza

Billy è il film del debutto alla regia di Emilia Mazzacurati, figlia d'arte dell'indimenticabile Carlo, in uscita al cinema oggi 1 giugno.