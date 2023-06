Biasin | «Inter | zero errori di Inzaghi in due mesi Due dubbi»

(Di giovedì 1 giugno 2023) Nella sua analisi sulle possibili formazioni per le partite dell’contro Torino e Manchester City, Fabrizioa Radio Sportiva ha fatto il punto su quelle che potranno essere le scelte di Simone. Spiegandone, naturalmente, anche i motivi.– Fabrizioha fatto il punto sulla possibile formazione dell’di sabato contro il Torino: «Mi sento tutelato dache negli ultimi due, quelli cruciali, non ha sbagliato nulla. Sabato contro il Torino credo che vedremo una squadra largamente rimaneggiata. Ma non completamente, perché bisogna mantenere comunque i ritmi per arrivare non completamente scarichi dal punto di vista mentale. Nel corso dei 90 minuti rivedremo anche parte dei titolari». GRAN ...

Su Twitter Fabrizioha lodato l'ex allenatore dell': 'Spalletti dimostra ancora una volta di non essere solo una bravo allenatore, ma soprattutto una persona intelligente'. E un utente ...Di conseguenza, a prescindere dalla finale, l'anno prossimo sarà l'allenatore dell''. Infine,ha evidenziato tutti i meriti dell'allenatore: 'Non più tardi di un mese e mezzo fa si ..." Inzaghi non ce l'ha con la dirigenza dell'', ha spiegato però. Secondo il giornalista, l'allenatore sarebbe più infastidito da chi ha provato a fargli le scarpe. ' Secondo me se l'è ...

Biasin: “Inter, Skriniar non è più a suo agio. Viene da pensare se…” fcinter1908

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato di Benjamin Pavard e del suo possibile – ma difficile- arrivo all’Inter Sui propri social, Fabrizio Biasin parla così della situazione di Benjamin Pavard, in ...Tra Pavard e il colpo a zero in arrivo, in casa Inter si studiano già le mosse in vista del prossimo mercato estivo. Ne ha parlato anche su Twitter Fabrizio Biasin ...