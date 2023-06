Biasin | «All’Inter piace Schuurs! Parametro zero? Forse già preso»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 1 giugno 2023)aggiorna sul mercato dell’Inter, che in estate cambierà alcuni innesti in difesa.Schuurs del Torino, ma occhio al colpo aDIFESA ? Fabrizio, a Tv Play, ha fatto il punto sul mercato in difesa dei nerazzurri: «Difensori? So che per Pavard ho capito che costa troppo e soprattutto guadagna troppo. Nacho? L’Inter punta almeno ungià lo ha. L’obiettivo è il giusto mix: giovani con giocatori di esperienza. Rinnovi? Si cercherà di rinnovare de Vrij, di fare un tentativo con Acerbi, Bastoni e Darmian rimangono. D’Ambrosio può muoversi. Scalvini costa troppo. So cheanche Schuurs del Torino, ma prendere un giocatore da Cairo non è semplice». Inter-News - ...