Bettini Pd | ' Io contrario all' utero in affitto ma il reato universale della destra è irrealistico'

(Di giovedì 1 giugno 2023) Goffredo, dirigente del Pd, in un'intervista ad Avvenire ha parlato della questione maternità surrogata, dopo aver firmato un documento contrario alla Gpa.

Goffredo, dirigente del Pd, in un'intervista ad Avvenire ha parlato della questione maternità surrogata, dopo aver firmato un documentoalla Gpa. "Per tanti motivi sono particolarmente ...- - > Goffredo- IMAGOECONOMICA . G offredo, ex senatore ed europarlamentare, influente esponente del Pd "a riposo" da incarichi ... Il tema, al, impone una riflessione aperta, ...... il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, l'ex ministro Vannino Chiti a Goffredo, oltre ai ... Per un Costaalla legge, c'è la ex forzista Mara Carfagna, oggi in Azione, che dice: "l'attuale ...

Bettini: «Combatto l'oscurantismo ma dico no alla Gpa» Avvenire

Utero in affitto, Bettini: «È del tutto naturale che nel Pd, il mio partito, ci siano opinioni diverse. Tutta la sinistra europea è attraversata da un confronto articolato e non risolto».L'ex parlamentare del Pd, vicino alle istanze Lgbt ma contrario alla surrogata: «L’individualismo porta all’egoismo edonistico. Donne umiliate e bimbi privati del diritto alla mamma» ...