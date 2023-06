Bersani a La7 | “Meloni dice che le tasse sono ‘pizzo di Stato’? Allora togliamo il sostituto d’imposta per i lavoratori dipendenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) “che lepizzo di Stato? Non è possibile un’affermazione del genere. Io credo che si siano insultati tutti quelli che il pizzoobbligati a pagarlo“. Così a Otto e mezzo (La7) Pier Luigicommenta la frase pronunciata dalla presidente del Consiglio in un comizio a Catania, difendendo al contempo la leader del Pd, Elly Schlein, accusata di non aver criticato abbastanza Giorgia: “Certo Schlein che si è espressa. Ma chi altro ha obiettato a quella frase lì? Qui ci vuole anche una riscossa civile e civica, perché si stanno attaccando dei punti fondamentali del paese. Io, ad esempio, se fossi un sindacalista direi: ‘Cara– continua – visto che secondo te a meno che il fisco non vada a cercare l’evasione nelle ...