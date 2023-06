Benzema vuole l’Al-Ittihad | 100 milioni netti a stagione

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il futuro pallone d’oro Karimsembra essere sempre più lontano da Madrid. As comunicava mercoledì cheera pronto ad offrirgli un contratto biennale da 100: “L’accordo con l’attaccante francese è vicino alla conclusione.ha più di un piede e mezzo nel campionato saudita” scrive il quotidiano spagnolo. Aggiunge, inoltre: “Ha parlato più volte con Cristiano Ronaldo per scoprire il campionato saudita e lo stile di vita nel paese”. L’Equipe scrive: “Mercoledì pomeriggio, il suo agente, Karim Djaziri, è stato avvistato accanto al suo giocatore a Valdebebas, il centro di allenamento del Real Madrid. La presenza del suo rappresentante può essere spiegata dal premio “Marca Legend” che sarà consegnato a ...

Victor Osimhen può raccogliere l'eredità dial Real Madrid CIUN RICAMBIO Ovviamente l'addio dicostringerebbe il Madrid, che sta per spendere almeno 120 milioni per ...C'è poi la questioneda risolvere, con il Pallone d'Oro tentato dalle faraoniche offerte provenienti dall'Arabia Saudita. Ecco perché Ancelottievitare brutte sorprese e non farsi ...Il club saudita avrebbe messo nel mirino anche Karim: si vocifera di contratti faraonici ... Fausto invece non si scompone più di tanto: "Se restasse sarei contento ma sefare scelte ...

Benzema, Messi, Suarez: il governo dell'Arabia Saudita vuole i campioni. Uno spot per il Mondiale 2030 la Repubblica

La strategia di Bin Salman per far crescere la Saudi Pro League: comprare grandi giocatori e distribuirli alle 16 squadre per aumentarne il livello. Nel ...Già informati Florentino Perez e Ancelotti: l’Al Ittihad ha proposto al francese un biennale da 100 milioni netti all’anno, lui vacilla. L’erede Spunta ...