Benzema saluta il Real Madrid | accadrà oggi

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ormai è tutto definito, Karimlascerà il. Il pallone d’oro in carica, ha il contratto in scadenza nel 2023 e, dopo 14 anni, potrebbe intraprendere una strada diversa. L’annuncio arriverà direttamente dal calciatore francese.annuncerà il suo addio in conferenza Secondo GianlucaDiMarzio.com, nel pomeriggio,annuncerà il suo addio. Per il suo futuro sarebbe previsto un passaggio in Arabia Saudita. Il numero 9 avrebbe infatti accettato un’offerta monstre, come avvenuto la scorsa estate per Cristiano Ronaldo.