Benzema | addio al Real Madrid | l’Arabia Saudita nel futuro

(Di giovedì 1 giugno 2023) Karimannuncerà oggi in conferenza stampa l’al: nel suoc’è l’opzioneKarimoggi diràal. L’attaccante pallone d’oro annuncerà in conferenza stampa la sua decisione di abbandonare la Casa Blanca. Per il, la suggestione è quella del, con l’Al Ittihad pronto a ricoprirlo di milioni di dollari.

A Madrid veniva dunque dato come altamente probabile il fatto che Karim, nominato Pallone d'oro 2022 prima del Mondiale targato Messi, svelasse sul palco del premio Marca Leyenda l'al ...BARCELLONA SOGNA - Messi, approdato a Parigi nell'estate 2021 dopo il clamorosoal Barcellona ... come dimostra anche il recente assalto dell'Al - Ittihad per Karim. Jorge Messi, padre e ...Dell'di Marco Asensio si è già parlato nei giorni scorsi: niente accordo sul rinnovo di ... Modric potrebbe dunque volare in Arabia Saudita assieme a Karim, pure lui tentato da una maxi - ...

Clamoroso, Benzema vicino all’addio al Real Madrid: maxiofferta dall’Arabia La Gazzetta dello Sport

Secondo quanto riferito da The Athletic, Karim Benzema ha preso la decisione di lasciare il Real Madrid. L’attaccante francese ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ha accettato l’offert ...Dopo le voci su Leo Messi arrivano quelle su Karim Benzema. Secondo i media spagnoli (e non solo), l’attaccante del Real Madrid avrebbe ricevuto un’offerta da capogiro: 200 milioni di euro per un anno ...