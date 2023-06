Benevento | Se non ci paghi il caffé | troverai la macchina danneggiata

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 1 giugno 2023): Se non ciil caffè,la. In questa piazza comandiamo noi: obbligo di firma e denuncia per persone Se non ciil caffè,la. Questo avrebbero detto due parcheggiatori abusivi a una persona che aveva appena posteggiato in piazza Risorgimento a. Nel pomeriggio del 31 maggio – a seguito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di– gli investigatori della Squadra Mobile della locale Questura hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di due misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, emesse dal GIP del Tribunale disu richiesta ...