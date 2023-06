Benevento | a partire dal 12 giugno torna l’Educamp all’istituto Agrario

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPer l’undicesimo anno, dopo due di sosta “forzata” a causa del del covid,si appresta a riaprire le porte della sua sede “storica”, nel parco dell’Istituto“Mario Vetrone” di contrada Pianocappelle. Adal 12e per 4 settimane, 75 iscritti a settimana dai 5 ai 14 anni, su format del CONI Nazionale, praticheranno circa una quindicina di “attività” diverse, in forma ludica, sportiva e pre-agonistica. Attività propedeutica, questa, al fine di consentire quel sano apprendimento motorio-sportivo e quell’orientamento allo sport utile in età preadolescenziale nonché l’acquisizione di quello stile di vita che sempre più, purtroppo, non viene opportunamente focalizzato ed adottato. Gli allievi sono affidati ad uno staff tecnico altamente specializzato e competente, ...