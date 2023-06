Bellinazzo | Fa perdere credibilità al sistema

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ad "Un Calcio alla Radio", Marco, Giornalista de "Il Sole24Ore: "Tra le caratteristiche della penalizzazione, l’afflittività non c’è. Il vero fardello è il mancato accesso alla Champions. Nell’insieme, sono decisioni che mi lasciano perplesso. Non chiariscono fino in fondo. Chiné ha parlato di manovre stipendi. Come di una forma contabile che avrebbe alterato i campionati. Una situazione assolutamente grave. Che immaginavo potesse far emergere gli elementi utili affinché ci fosse una punizione per quella specifica contestazione. Al Chievo - prosegue- alla fine, è stato perdonato molto: c’erano intercettazioni e risultanze contabili anche in quel caso. Ha avuto la peggio perché è fallita l’azienda che c’era alle spalle. Comunque, si dimostra che è una giustizia molto politica. E' evidente ci sia un compromesso che fa ...