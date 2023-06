Bellanova | altra titolarità a Torino? L’occasione prima del mercato

Leggi su inter-news

(Di giovedì 1 giugno 2023) Raoulha avuto poco spazio in questa stagione con l’Inter, ma era ampiamente preventivabile a inizio anno. L’esterno di proprietà del Cagliari si prepara alla partita con ildi unmovimentato.– Raoulè arrivato all’Inter in estate dal Cagliari per una cifra di 3 milioni di euro di prestito. Il diritto di riscatto è fissato a 7 milioni, c’è la certezza circa la volontà di non spendere questa cifra per il giocatore. Il club nerazzurro ha apprezzato le prestazioni di. I costi però vanno limitati e questo vale per tutto ilestivo nonostante la stagione ad alti livelli in Champions League. La parola d’ordine è sostenibilità, in una fascia in cui già ci sono Denzel Dumfries e Matteo Darmian ...