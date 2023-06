Beauty News | gli appuntamenti da non perdere a giugno 2023

(Di giovedì 1 giugno 2023) Nuovi volti, vecchie iniziative che si rinnovano e progetti da scoprire: ladisono un inno alla bellezza, in tutte le sue forme. Da un lato, infatti, i brand si innovano attraverso nuovi spazi e ambassador, per diffondere il proprio messaggio nel mondo. Dall’altro, iniziative e progetti tornano per una seconda, terza o sesta edizione. Al centro delledi, poi, ci sono ambiente e pianeta. La sostenibilità, infatti, è uno dei temi più sentiti del momento: il 5, infatti, si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente, l’8 quella degli Oceani. Ecco allora che tutelare sostenibilità e biodiversità diviene una missione, in cui coinvolgere i consumatori. Da non...

Iscriviti alla Newsletter Resta aggiornato con AMICA sulle ultimedi moda,e lifestyle. E, con loro, anche i sudditi. Che non hanno mai smesso di sperare che quel 'principe ribelle' , ...Iscriviti alla Newsletter Resta aggiornato con AMICA sulle ultimedi moda,e lifestyle. Il punto di forza in più di questo look Non si deve per forza puntare su marchi di lusso per ...Il 2024 segnerà il 250esimo compleanno di un marchio di calzature paradigmatico: Birkenstock. Ai clienti più affezionati non sarà sfuggito che le collezioni premium - le più sofisticate, o frutto di ...

Come e quando usare gli oli infusi per la pelle, l'ultima tendenza del beauty Corriere della Sera

SHOPPING: Embarrassed by the condition of your feet Thousands of Amazon shoppers have had 'amazing' results from the Plantifique Foot Peel Mask, which sheds your dry, dead skin.For the second time this week, Shepparton welcomed a popular show with open arms. However, instead of Paul Murray, we saw Sam Mac, who took centre stage presenting the weather from MOVE. The event was ...