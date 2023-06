Beach volley | World Tour 2023 Ostrava Ranghieri Carambula | buona la prima! Gottardi Menegatti | primo stop

(Di giovedì 1 giugno 2023) Si chiude con una vittoria e una sconfitta per l’Italia della prima giornata di gare nell’Elite 16 diche apre l’estate europea delmettono quasi al sicuro il passaggio alla fase ad eliminazione diretta battendo i padroni di casa Oliva/Trousil, mentresi arrendono alla coppia di bronzo a Tokyo Vergè-Deprè/Mader e domani servirà loro un’impresa per centrare l’accesso agli ottavi di finale. Non era un compito impossibile ma nemmeno semplice quello diche, al debutto, si sono trovati di fronte una coppia che conoscono molto bene, quella giovane ceca composta da Trousil e Oliva, allenati a Andrea Tomatis e Matteo Galli, che spesso ...

... quello raggiunto nei giorni scorsi tra la società sportiva PowerBeach, sodalizio nato a Ravenna per promuovere la pratica del, e la Pietro Pezzi Ravenna, club cittadino impegnato nel ...Un grande party diffuso che coinvolgerà tutti i locali l'8 giugno e festa di chiusura l'8 luglio. In mezzo una "Absolut Night Pride Edition" il 23 giugno, dibattiti, tornei dio la corsa "Run like a unicorn" (corri come un unicorno) ai Giardini Montanelli, proiezione e dibattiti su gender e diritti Lgbtqqia+. Il gay pride nel quartiere arcobaleno di Porta ...

PowerBeach e Pietro Pezzi insieme nel segno del beach volley ravennanotizie.it

Successo per la prima partita del main draw per la coppia azzurra Ranghieri/Carambula, sconfitta per Gottardi/Menegatti ...In mezzo una «Absolut Night Pride Edition» il 23 giugno, dibattiti, tornei di beach volley o la corsa «Run like a unicorn» (corri come un unicorno) ai Giardini Montanelli, proiezione e dibattiti su ...