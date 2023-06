(Di giovedì 1 giugno 2023)nel corso di una lunga intervista su DAZN nel corso di “1 contro 1” dopo la vittoria della Coppa Italia, il difensore ha raccontato come ha vissuto l’Euroderby contro il Milan e di come si sta preparando per la finale di Istanbul contro il. Poi un commento su. IN COPPA ITALIA – Alessandroha parlato così della vittoria in Coppa Italia: «Festeggiamenti dopo la Coppa Italia? Non abbiamo fatto nulla perché era ieri e oggi siamo già ad Appiano Gentile. Anche se la testa non dovrebbe, il pensiero va un po’ già alla finale di Istanbul. Ho avuto la fortuna di andare in finale di Europa League al primo anno. Quando si dice che bisogna essere abituati di giocare le finali, in quel caso mireso veramente conto che è così. Una partita secca è diversa ...

Tutto dipende da come viene preparato il match, ma contro una squadra come ilCity di ... dopo i rinnovi di Hakan Calhanoglu e Alessandro, bisognerà pensare a Dzeko e Lukaku. Al ...... ora che 'finalmente è atterrato a Milano', come ha scritto il sarcasticosotto quel post, ... IlCity proverà a imporsi, sapendo che una volta sbloccata, la partita sarà in discesa, e ...... sono scesi in campo 6 italiani dell'Inter di Simone Inzaghi (i 5 titolari Darmian,, Acerbi,... visto che l'Inter giocherà in Champions colCity, la Roma in Europa League col Siviglia ...

Bastoni: «Manchester City Ci penso, ma sono sereno. Scalvini, lo invito…» Inter-News.it

Jurgen Klinsmann, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della finale tra Inter e il Manchester City ...In questi giorni, la UEFA ha distribuito ai migliori otto club dell'edizione 2022-23 della Champions League premi per un totale di 134,8 milioni di euro, così suddivisi: 84,8 ...