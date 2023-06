Basket | Playoff Serie A 2023 | l’Olimpia Milano espugna Sassari | chiude la serie sul 3-0 e vola in finale!

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023)è la prima finalista deidellaA di! I Campioni d’Italia non falliscono il primo match-point a disposizione sconfiggendo a domicilio la Dinamoper 61-94 in gara-3 endo il discorso per 3-0 come lo scorso anno. Secondo tempo decisivo per gli uomini di Ettore Messina, mentre il Banco di Sardegna dopo aver messo la freccia in avvio di ripresa si è persa nei ultimi dieci minuti. Ora l’EA7 Emporio Armani attende di conoscere l’avversaria dell’atto conclusivo tra la Virtus Bologna e la Bertram Tortona, con le V-nere che forti del vantaggio di 2-0 nellae con la possibilità di staccare il pass per la finale già domani sera in gara-3 (palla a due ...